FİŞEKHANE’DE RENKLİ BULUŞMA

Fişekhane’deki Cocoon adlı mekan, ‘Kozayı Örmek’ sergisiyle sanatseverlerle buluştu

Osmanlı Devleti’nde 19’uncu yüzyılın ilk yarısında ‘Fabrika-i Hümayunu’ olarak kullanılan Zeytinburnu’ndaki Fişekhane, yeniden yapılanıp, İstanbul’un kültür merkezlerinden biri oldu. Büyükyalı bünyesinde yer alan tarihi binada, önceki gün Contemporary İstanbul Vakfı, Cocoon adlı mekanı açtı. Art On ile birlikte Gökşen Buğra küratörlüğünde hazırlanan ‘Kozayı Örmek’ sergisi de ön açılışla sanatseverlerle buluştu. Ali Güreli ve Oktay Duran ev sahipliğinde gerçekleşen günde, Fişekhane yatırımını yapan kuruluşun sahibi Ahmet Akbalık kısa bir konuşma yaptı. Sergide, Ahmet Çerkez, Ahmet Elhan, Burcu Erden, Eda Soylu, Elif Kahveci, Erman Özbaşaran, Evren Sungur, Işıl Kapu, Lütfullah Genç, Mithat Şen, Oddviz, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Onur Mansız, Sencer Vardarman ve Ülgen Semerci’nin eserleri büyük ilgi gördü. Tarihi yapının görkemli atmosferindeki çalışmalar, 21 Eylül’e kadar görülebilir. Konuklar, eserleri incelemenin yanı sıra Fişekhane’nin renkli bölümlerini gezerken neşeli saatler de geçiriyor.