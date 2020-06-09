GELENEK DEVAM EDiYOR

Galatasaray Lisesi mezunlarını bir araya getiren ‘Geleneksel Pilav Günü’, pandemi nedeniyle bu yıl farklı bir konseptte gerçekleşti

Her yıl haziran ayının ilk pazar gününde Galatasaray Lisesi mezunlarını bir araya getiren ‘Pilav Günü’, bu sene pandemi dönemine denk geldiği için farklı bir şekilde gerçekleşti. “Pilav evde yenecek, gelenek devam edecek” sloganlı asırlık kutlamaya, Galatasaraylılar Derneği de destek verdi. Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Emekli Büyükelçi Hakkı Akil, Okan Bayülgen, Melih Şabanoğlu ile Meriç Acemi’nin içinde yer aldığı ekip, kolları sıvadı ve usta şef Aylin Yazıcıoğlu’nun mutfağa girmesiyle efsane Galatasaray pilavı yapıldı.



Kolilerin özenle hazırlandığı günde, kimileri okulda sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya geldi, kimileri evlerinde pilavlarını yedi. Derneğin YouTube kanalından yayınlanan buluşma, dünyanın her köşesindeki liselileri bir araya getirdi. Bu özel günde gösterilen ‘Zamanın Tanığı Olmak’ belgeseli de büyük ilgi topladı.