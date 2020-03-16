GELENEKSEL RANDEVU

Texas Scramble Golf Turnuvası, iş ve cemiyet hayatından ünlü isimleri bir araya getirdi

Demirören Holding bünyesinde yer alan spor ve doğayla iç içe olmaktan keyif alanların vazgeçilmez adresi Kemer Country Club’ın dünya standartlarındaki 18 delikli golf sahası, hafta sonu yine görkemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl da gerçekleşen Texas Scramble Golf Turnuvası, soğuk havaya rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşti. İş ve cemiyet hayatından golf tutkunu 88 yarışmacının bir araya geldiği kıyasıya mücadele, Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer’in önderliğinde düzenlendi. Organizasyona, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı, Cemal Kalyoncu, Hasan Akçakayalıoğlu, Cansen Symes ve Fikret Öztürk de katıldı. Dörder kişilik takımlar arasında oynanan turnuva sonunda, birinciliği Okan Sezer, Claus Lone Lassen ve Melih Poyraz’ın da içinde yer aldığı ekip kazandı. Etkinliğin sonunda tüm oyuncular Kemer Country Otel Balo Salonu’nda kokteyl prolonge olarak düzenlenen yemekle ağırlandı.