GELENEKSEL TURNUVA

Kemer Country Club’ın geleneksel Bloom Seniors Golf Turnuvası, iş ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi

Kemer Country Club’ın uluslararası standartlardaki 18 delikli golf sahası, önceki gün tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Demirören Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Kemer Country Golf Kulübü’nün geleneksel haline gelen 50

yaşın üzerinde ve resmi handicap sahibi kişilere açık turnuvası, bu yıl da golfçülerin tecrübelerini konuşturdukları unutulmaz anlara sahne oldu. Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer’in ev sahipliğinde, iki kategoride gerçekleşen organizasyona, Mete Boybeyi’den Mehmet Ziylan’a, Selen Neidi’den Melih Araz’a kadar pek çok tanınmış isim katıldı.



52 yarışmacının bir araya geldiği turnuvanın sonunda Hakan Güleç, 42 puanla Bloom Seniors şampiyonu seçildi. İki kategoride ödül alanlar ise Gündüz Özdemir, Tekin Gökpınar, Cengiz Şahin, Mehmet Ziylan, Önder Çerezci ve Cem Pekkutlucan oldu. Sahada yaşanan rekabet kadar, hafta sonu gerçekleşecek Limak Golf Turnuvası’na katılacak adayların taktik maçları ve hazırlıkları da ortama ayrı bir heyacan kattı. Ödül töreni sonrası yemek davetiyle devam eden organizasyon, geç saatlere kadar sürdü.