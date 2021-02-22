GENÇ LİDERLERİN TEKNOLOJİK TURU

2012 yılında hayata geçen Yeni Bir Lider Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri, dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi MEXT’e konuk oldu

Yurdumuz iş dünyasının önde gelen isimleri Cem Garih, Kerem Sabancı Kamışlı, Özgür Burak Akyol, Prof. Özgür Demirtaş, Tal Garih ve Tanya Hazal Kaysoydu’nun başkanlığında, hayatın her alanında etkili olabilecek toplum liderlerini desteklemek amacıyla 2012 kurulan Yeni Bir Lider Derneği, hizmette sınır tanımıyor. İlk günden itibaren, 80 bin kişinin ekosistemle tanışmasından, binlerce saat liderlik eğitimlerine, yüzlerce kişinin gelişim programlarından mezun olmasına kadar pek çok destek sağlayan yönetim kurulu üyeleri, Ataşehir’deki alanında dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi MEXT’e konuk oldu.

Türkiye’nin sanayi dönüşümü için büyük ve önemli bir adım olan tesiste yarının teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı bulan Yeni Bir Lider Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, keyifli bir gün geçirdi. Derneğin yönetim kurulu üyesi olan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak’ın ev sahipliğini yaptığı özel güne Jülide Erdoğan da katıldı. Bilgi alan gruba, MEXT ekibi robot köpek ile minik bir şov yaptı.