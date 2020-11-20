GENÇ SANATA DESTEK

Yeni nesil sanatçı platformu BASE’in açılış davetine, iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı

Genç sanatçıları keşfetmek isteyenler için bugün başlayan, 25 Kasım’a kadar Tophane-i Amire’de devam edecek BASE’in ön gösterimi önceki gün yapıldı. Sanata olan sevgi ve desteğiyle bilinen Emin Hitay, Yonca Ebuzziya, Kezban Arca Batıbeki ve Gupse Özay-Barış Arduç çifti de serginin açılışında vardı. Dördüncü yılında gündemin nabzını tutarak sanatseverleri ‘Uzak Yakın’ temasıyla bir araya getiren BASE’e, 22 şehir, 32 üniversiteden 102 sanatçı katılıyor. Bu yıl pandemi dolayısıyla ciddi önlemlerin alındığı sergiye ziyaretçiler, sınırlı sayıda gruplar halinde alınıyor. BASE Talks ise dijital ortamda gerçekleştiriliyor.