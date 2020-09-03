GENÇ TASARIMCILARA DESTEK

Bu yıl ilk kez düzenlenen Fashion Days kapsamındaki Barrus London defilesi, cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirdi

Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği (MTB), bu yıl ilk kez düzenlediği Fashion Days ile gelecek vadeden moda tasarımcılarını sektörün tecrübeli isimleriyle bir araya getiriyor. Kuruçeşme Oligark’ta önceki akşam gerçekleşen Barrus London defilesi ile başlayan moda maratonunda, Kipaş Tekstil’in yerli üretim özel kumaşlardan oluşan 25 parçalık kreasyonu beğendi topladı.



Seçkin davetliler için üst düzey tedbirlerin alındığı organizasyonda, Kananl D’de ekrana gelen ‘Magazin D’nin sunucusu Aslı Turanlı da podyuma çıktı. Derneğin yönetim kurulu başkanı ve kurucusu Dilek Düzgün, “Fashion Days’in yanı sıra ilerleyen dönemlerde de sık sık genç

tasarımcılarımızla çeşitli organizasyonlarda bir araya gelerek moda dünyasında sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayacağız” dedi.