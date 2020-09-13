GENÇLERE VE SPORA DESTEK

Türk sporuna ve sporcusuna verdiği desteklerle adından söz ettiren HDI Sigorta, Balkan Şampiyonu Burak Alparslan ile sponsorluk anlaşmalarını ve milli

binicinin başarılarını kutladı

HDI Sigorta yeni bir branşa daha imza atarak, ilk kez bireysel mücadele eden bir sporcuya destek olmuş, genç milli binici Burak Alparslan’ın sponsorluğunu üstlenmişti. Bu birlikteliği kutlamak amacıyla geçtiğimiz akşam Çırağan Sarayı’nda bir araya gelindi.

HDI Sigorta Üst Düzey Yöneticileri, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora ve İstanbul Atlı Spor Kulübü Başkanı Fevzi Atabek başta olmak üzere spor camiasından isimlerin katıldığı davette, gençlerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve alanlarında faaliyetlerin güçlendirilmesi adına gelecek desteklerin önemine dikkat çekildi. Alparslan konuşmasında, “Bir Türk genci olarak ülkemi yalnızca sporda değil; her alanda en iyi şekilde temsil edebilmek için çok çabalıyorum” derken, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise “Burak’ın azmi ve isteği beni çok heyecanlandırıyor. Dilerim mücadelesi, gençlerimize umut ve örnek olur” ifadelerini kullandı.