GİRİŞİMCİ ANNELER

Dört iş insanı annenin bir araya gelerek kurduğu House Of Play, cemiyet hayatının ünlü anneleri ve çocuklarını bir araya getirdi

İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları arasında yer alan Burcu Şendir, Damla Özsırkıntı, Begüm Aydemir ve Seda Sakarya tarafından temeli atılan House Of Play, yeni sezona “Merhaba” dedi. Çeşitli yaş gruplarından çocukları olan dört iş insanı annenin bir araya gelerek kurduğu Tarabya’daki etkinlik ve oyun parkı, özellikle koronavirüs korkusuyla kalabalık oyun parkları ve AVM’lere gitmeye çekinen aileler tarafından büyük ilgi görüyor. Tüm önlemler alınarak açılan mekanda, önceki gün cemiyet hayatının renkli simaları ve çocukları da vardı. Annelerin kendi aralarında sohbet edip, çocukların bahçede doyasıya eğlendiği ortamda, dört ortağın keyfine diyecek yoktu.