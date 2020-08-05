GÖCEK’TE EĞLENCELi KONSER

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Göcek’te gerçekleşen Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars konserinde buluştu

Türkiye’nin hazır giyimdeki köklü markalarından Bisse, denizlerin esintilerini desenlerine taşıyan ‘Marine’ koleksiyonunu Adaia Göcek’te Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars konseriyle tanıttı. Geceye, başta Kefeli Ailesi olmak üzere Mete-Rahşan Düren, Hüsnü-Asuman Güreli, Cansu Cansever, Ufuk Batur, Fatih ve Figen Kıral‘ın da aralarında bulunduğu iş, medya ve cemiyet hayatından önde gelen isimler katıldı.

Toplam 300 kişinin izlediği konserde, iki saat boyunca Latin rüzgarından seçme şarkılar sahneledi.