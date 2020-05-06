‘GÖK KAFES’TE BİR SARAY

Ünlü mimar Eren Yorulmazer, ‘Gök kafes’ olarak adlandırdığı rezidansından paylaştığı karelerle göz dolduruyor

Uzun yıllar yurt içinde ve dışında tasarladığı birbirinden değerli ev, otel ve ofis projeleriyle isminden bahsettiren mimar Eren Yorulmazer, her fırsatta parmakla gösterilen saray eviyle yine gündemde... ‘Gök kafes’ olarak anılan Ritz Carlton Otel’in rezidans bölümünün en üst katında İstanbul’u ayaklar altına alan manzarası ve görkemli dekorasyonu içindeki saray yavrusu, ünlü mimarın hem evi hem de ofisi... Seyahatler hariç, günün büyük bir bölümünü ev ve ofisinde geçiren mimar, koronalı günleri yaşadığımız şu dönemde 30’uncu kattaki, evinin farklı köşelerinde çektiği fotoğraflarını dostlarıyla paylaşmaktan büyük keyif alıyor. Klasik ve modern çizgilerin yer aldığı evde Yorulmazer’in ince zevki gözler önüne seriliyor. Şimdiye kadar, uluslararası alanda mesleki pek çok ödül kazanan mimarın büyük bir özveriyle yaptığı mabedi görenlere parmak ısırtıyor.