İş ve cemiyet dünyasınının golf tutkusunu, İstanbul’u etkisi altına alan yağmur bile etkilemedi

İstanbul’un hemen orta yerinde spor ve doğayla iç içe olmaktan keyif alanların vazgeçilmez adresi Kemer Country bünyesinde yer alan Kemer Country Golf Kulübü, birkaç gündür İstanbul’u etkisi altına alan yağmura rağmen üyelerin buluşma noktası oluyor. Kulübün dünya standartlarındaki 18 delikli sahasının yemyeşil alanlarında zihnini ve ruhunu özgürleştiren oyuncuların, sabah erken saatlerde başlayan hazırlık maçında birçok tanıdık sima vardı. Kulübün değişmeyen gedikli yabancı üyelerinin yanı sıra Kemer Country Golf Kaptanı Erdem Kıramer, Mehmet Ziylan, Claus Lassen, Moris Biçaco, Erdem Yılmaztürk, Baha Telli, Ersin Aktürk, Selçuk Çetin, Mustafa Sarıoğlu ve Binnur Egeli de oradaydı. Isınma atışları yapıldı, ayaküstü sohbetler edildi, sahaya çıkılıp keyifli maçlar yapıldı. Öğleden sonra Sağlık Bakanlığı’nın sokağa çıkma tedbirleri sonucu yasağı kalkan küçüklerin gelmesiyle ortam daha çok renklendi.

Boyner’in şaheserleri

Doğaya ve doğa sporlarına olan tutkusuyla tanınan Cem Boyner, zaman zaman İstanbul’a gelip işlerini kontrol etse de genelde Ayvalık’tan çalışmalarını yürütüyor. İş insanı, önceki gün dostu diş hekimi ve Krop Knives markasının yaratıcısı Sinan Tansal’ın gönderdiği sanat eseri bıçakları ve Doğukan Kaya Şef’in yaptığı Vodoko deri kılıfı özenle inceledi. Güler Sabancı’ya da yeni şaheserlerini gösteren Boyner’in mutluluğuna diyecek yoktu. Bıçakları inceleyen ve ardından sosyal medya hesabından paylaşan iş insanı, “Bu şaheserleri değil kullanmaya bakmaya dahi kıyamıyorum” yazdı.

Yeni sergi başladı

Yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürümüzü tasarım ve teknolojiyle buluşturan Han Spaces, sanatı çalışma alanlarına taşıyor. Han Spaces ve ArtPick ortak organizasyonuyla gerçekleşen sergi dizilerinin ilki ‘İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir’, 21 Şubat’a kadar görülebilir. Sergide; Suat Akdemir, Ahu Akgün, Ali Bilge Akkaya, Gökhan Balkan, Onur Gülfidan, Beste Kopuz, Toygun Özdemir ve Gabriel Vorgon gibi sanatçıların eserleri bulunuyor.

Dostlarla hasret giderdi

Geçtiğimiz hafta Amerika’ya bir iş toplantısı için giden Ruken Mızraklı, yoğun geçen çalışmalarının ardından yaşamlarını orada sürdüren ve yolunu dört gözle bekleyen dostlarıyla buluştu. Le Bilboquet’te bir araya gelen ekip, anıları tazeledi ve yeni yıl öncesinde güzel dileklerde bulundu.

Erbil’in çalışmaları Ankara’da

Türk resim sanatının başarılı ismi Devrim Erbil’in ‘Yeni Resimler-Yeni Dokunuşlar’ sergisi, Next Level Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nde Ankaralı sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Serginin küratörlüğünü gerçekleştiren Prof. Dr. Kıymet Giray, “Pandeminin başlamasıyla evlere kapandık, Devrim Erbil de öyle yaptı. İstanbul’dan Bodrum’a gitti ve evinde tamamen izole olmuş bir şekilde burada yer alan eserleri ortaya koydu” dedi. Sergi, 28 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Koronavirüse savaş açtılar

Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi, L’actone Kozmetik’in internet reklamı için kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz ay ‘Nerede Kalmıştık?’ adlı albümünü müzikseverlerle buluşturan şarkıcı, rol aldığı Life serisinin Carvacrol ürünlerinin tanıtım filminde tüm dünyayı saran Covid-19’a savaş açtı. Pandemi döneminde zor şartlarda yapılan çekimlerde, kamera arkasındaki ekip de gülme krizine girdi.

Çat kapı Urla

Şebnem-Celal Çapa’nın kızı Ceylan Çapa, bir bakıyorsunuz İstanbul’da, bir bakıyorsunuz İzmir’de... “Biraz iş, biraz dinlenme” diyen Çapa, yaptığı görüşmenin ardından Urla’ya geçti.

Yeni projeler yolda

Okan Üniversitesi’ndeki akademik çalışmaları ve yemek kültürü üzerine yaptığı danışmanlıklarının yanı sıra TV programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Elif Edes Tapan, 2021’de yeni projelerinin olacağının müjdesini verdi.