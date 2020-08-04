GOLF DOSTLUĞU

Kemer Country Golf Kulübü’nün uluslararası standartlardaki 18 delikli sahası, golf tutkunlarını bir araya getirdi

İstanbul’da golf denince akla gelen tek adres olan Demirören Şirketler Grubu bünyesindeki Kemer Country Golf Kulübü’nün uluslararası standartlardaki 18 delikli sahası, her geçen gün popülerleşen bu spor dalına gönül verenlerin buluşma noktası oluyor. Kulüpte, önceki gün kaptan Erdem Kıramer, Raif Bilir, Hidayet Yelkenci, Canan Edipoğlu, Pervin Ersoy ve Hakkı Akil’in de aralarında bulunduğu isimler vardı. Yeni başlayanlar kadar profesyonel golfçülerin de buluşma noktası olan Kemer Country golf sahası, normalleşme süreciyle birlikte fiziksel mesafelere uyarak hizmet veriyor. Türk sanatçı Mehmet Ali Uysal’ın dünyanın en iyi üçüncü projesi olarak gösterilen ‘Ten’ isimli mandalı tarafından karşılanan konuklar, sanat dolu bir dünyaya da adım atıyorlar.