GOLF DOSTLUĞU

Sezon boyunca pek çok turnuva ve etkinliğe ev sahipliği yapan Kemer Country Club’ın uluslararası alandaki 18 delikli golf sahası, bu kez 7’den 70’e golf sporuna gönül verenlerle dolup taştı

Demirören Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Kemer Country Golf Club, önceki gün serin ve bulutlu havaya rağmen bir turnuva tadında dolup taştı. Herkesin birbirini tanıdığından küçüğünden büyüğüne kadar son derece sıcak ve samimi bir ortamda buluşmanın gerçekleştiği dostluk ve iş birliği bu spora gönül veren kulüp üyelerini bir araya getirdi. Hafta içi olduğu kadar hafta sonları da bu sporseverlerin buluştuğu sahada, golfün Türkiye’de gelişimine büyük katkı yapan Erdem Kıramer’den Hasan Akçakayalıoğlu’na, Mehmet Kazan’dan Alinuri Türker’e kadar pek çok dost düzenledikleri mini grup turnuvasıyla keyifli anlar yaşadı.

İlerleyen saatlerde Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Erhan Kamışlı, Erkan Akdemir ve Ersin Aktürk gibi kalabalık dostların katılımıyla neşeli saatler geçirildi. Diğer yanda Türk Milli Takımı’nın antrenörlüğünü de yapan PGA sertifikalı golf profesyonellerinin hazırladığı kurslarda yeni başlayan çocuklar, sahanın bir kenarında çalışarak, “Yarının gençleri olarak biz de geliyoruz ve hazırız” mesajını verdi. İşte herkesin birbiriyle kaynaştığı dostluğun ve iş birliğinin kenetlendiği günden objektifimize takılanlar...

Afrikalı çocuklardan İzmir’e yardım

Türkiye’de faaliyet gösteren Push for Afrika Derneği, İzmir depreminin ardından harekete geçti. Afrikalı çocuklar İzmir’e kıyafet ve battaniye gönderdi. Derneğin kurucusu Funda Yılmaz, “Bazı acılar evrenseldir; deprem de onlardan biri... Acılarımıza ortak olup yaralarımızı beraber sarmak isteyen Afrikalı çocuklarımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Derneğin kurucu üyesi Monik İpekel de “Yardımlaşma, özellikle ülkeler arası olanı çok daha güzel ve duygulandırıcı” dedi.

Hasret giderdiler

Uzun yaz günlerinden sonra şehre dönmeye başlayan İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alan Ender Mermerci ve Herman Van Alkamade, arkadaşlarıyla uzak kaldıkları günlerin acısını çıkardılar. Sema Maliki ve Gülbin Simitçioğlu ile bir araya gelen ayrılmaz dostlar, neşeli sohbetleriyle hasret giderdiler.

Projeleri değerlendiriyor

Hakan Akay, pandemi dönemini dinlenerek geçirdiğini söyledi. Bir sigorta şirketinin reklamında canlandırdığı Kara Murat karakteriyle dikkat çeken oyuncu, “Cüneyt Arkın’ın 45 yıl önce bulunduğu ortamlardaki ruhu içime çektim. Çocukken de onun taklidini yapardım” dedi. Salgın nedeniyle tüm projelerin askıya alındığını belirten Akay, “Gelen senaryoları değerlendiriyorum, tekliflere de açığım. Sit-com ve dram projelerinde farklı roller oynayıp, izleyiciyi şaşırtmak isterim” şeklinde konuştu.

Dijital çağın başarı kuralları

Yönetici, marka danışmanı ve kariyer koçu Ecehan Ersöz’ün kitabı ‘Gelecek Tasarımcısı’, dijital çağın kurallarına göre yeniden şekillenen başarının yol haritasını çiziyor. Ersöz, geleceğinin tasarımcısı olmak için yola çıkan okurun, kendini gerçek anlamda tanıması için örnekleme ve alıştırmalarla ilerliyor. Okurun konfor alanından çıkarak, hayallerini, keşfetmesini, korkularını belirlemesini ve bir vizyon oluşturmasını veya mevcut olanı gözden geçirmesini amaçlıyor.

Hızlı alışveriş

Raşit Bağzıbağlı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Modacı, “Bir toplantıya yetişmem lazım. Her şey güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

Ser verip sır vermedi

Hande Demir, Zorlu’daydı. Alışveriş turu sonrası bir restoranda dostlarıyla bir araya gelen Hande Hanım, “Önümüzdeki sene birtakım çalışmalarım olacak” dedi.