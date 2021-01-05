GOLF ÖZLEMİ

İş, sanat, tıp ve politika dünyasının ünlü simaları, yeni yılın ilk buluşması için Kemer Country Golf Club’da bir araya geldi

Göz alabildiğince çam ağaçları, yemyeşil çimenlerin ve göletlerin arasında bir defa sahaya çıktınız mı insanı büyük aşkla geri çağıran ender sporlardan biri golf...

Her geçen gün bu oyuna gönül verenlerin sayısı 7’den 70’e artarken, İstanbul’da golf denince akla ilk gelen yer hiç şüphesiz Demirören Şirketler Grubu bünyesindeki Kemer Country Golf Club oluyor...

Her biri farklı delikler ve ustaca şekillendirilmiş tepeciklerin arasında yeni yılın ilk buluşmasını gerçekleştirenler arasında iş, sanat, tıp ve politika dünyasından pek çok tanıdık sima vardı. Golf kulübü kaptanı Erdem Kıramer, avukat Ali Elbeyoğlu, Baha Telli, Mustafa Sarıoğlu, Moris Biçaco, Dilek Türker, Didem Aras’ın da aralarında bulunduğu isimler, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek mini turnuvalar yaptı. Küçük golfçüler de EBA derslerinden sonra soluğu sahada alıp, neşelerine neşe kattı.

Sabancı rekora koşuyor

Yurt içinde ve dışında farklı sektörlerde varlığını gösteren, girişimci kimliği ile birçok yeniliğe imza atan Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığındaki Türk kadın üreticilerin online alışveriş sitesi, rekora gidiyor. Kasım ayında hizmete giren Shopstarwomen.com, 35 şehirden 6 bin üye ile çığır açıyor. Her geçen gün büyüyerek daha çok kadın üreticilerle birlikte olmayı hedefleyen iş insanı, bu başarısının mutluluğunu yaşıyor.

2021 mesajı

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Her şeyin başı sağlık” dedi. Kavak, “2020 yılında yaşadığımız pandemiden dolayı bir kez daha anladık ki her şeyin başı sağlık. Dolayısıyla 2021 yılında öncelikle herkese sağlık diliyorum. Sevdiklerimizle birlikte doya doya yaşayacağımız huzurlu, mutlu yıllarımız olsun” şeklinde konuştu.

Dostlar bir arada

Bu yıl 16’ncı senesini kutlamaya hazırlanan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi SPA-Wellness ödüllerine sahip Sanitas’ın sahibi Abu-Şebnem Akman Balta, pandemi döneminde de boş durmuyor. Yurdun pek çok yerinde bulunan tesislerini sezona hazırlamaya çalışan çift, Çırağan Kempinski’de iş insanı Zuhal Mansfield ve Mana Yıldız’ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla yeni yıla güzel bir başlangıç yaptı.

Kayek’in umudu hatırlatan desenleri

Ayşe ve Ece Ege’nin dünyaca ünlü markası Dice Kayek’in desenleri,Yeşilay Dergisi’nin ocak sayısının kapağında yer aldı. Tasarımcılar, “Sağlıklı yaşamak ve iyi beslenmek bizim de olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Çok yoğun bir tempoda çalıştığımız için zindeliğimizi, yaratıcılığımızı ve üretkenliğimizi de bu alışkanlıklarımıza borçluyuz. Zorlu bir yılı geride bıraksak da ‘2021 için gri günlerin içinde güneş sarısından ilham alan umutlar’ taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Önce sanal, sonra fiziki

Comtemporary İstanbul, pandemi dönemine rastlayınca fuar yönetimi tüm sergiyi sanal dünyaya taşıdı. Galeri Binyıl’ın sanatçıları arasında yer alan Taçlan Görgün Şirinler’in akrilik üzerine popart çalışması, sanal gösterimden sonra ilkbaharda kapılarını açacak fuarda da yer alacak.

Yeni yıla şifalı ‘Merhaba’

15 yılı aşkın sürede binlerce danışanına kuantum, NLP, evrensel şifa teknikleri, dönüşümsel nefes gibi pek çok konuda çalışmalar yapan Ebru Demirhan, 2021’e mutlu başladı. Yeni ofisine taşınmanın keyfini yaşayan iş insanı, fırsat buldukça ders verdiği arkadaşı Pelin Ulusoy Tepret’in sahibi olduğu Happy Nest’e gidiyor. İki dost, önümüzdeki günlerde birlikte yeni projelere imza atacak.

Alışveriş turu

Elif İnci Aras, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Ailesi ve sevenleri için alışverişe çıktığını söyleyen Elif Hanım, şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Bodrum havası

Birkaç yıldır yaz-kış Bodrum’u mesken tutan Banu-Sahir İkbal, pandemi sürecinde de kalabalıktan uzakta... Çift, dağ bayır demeden yürüyüş yaparak, sağlıklı yaşama dikkat ediyor.