GOLF ÖZLEMİ

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları, Kemer Country Golf Kulübü’nde bir araya gelip, özlem giderdi

Belgrad Ormanları’nın yanı başında eşsiz doğası ve havasıyla dikkat çeken Demirören Şirketler Grubu bünyesindeki Kemer Country Golf Club, iş ve cemiyet dünyasından pek çok dost simaya ev sahipliği yaptı. Kar-kış yılbaşı derken havanın bir anda açmasını fırsat bilen golf tutkunları, pandemi sürecinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak önce ısınma vuruşları yaptı, sonra kendi aralarında mini turnuvalar gerçekleştirdi. Dünya standartlarındaki 18 delikli golf sahasının tadını çıkaran ünlü isimler, keyifli anlar yaşadı.