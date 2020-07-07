GOLF TUTKUNLARI BULUŞTU

Kemer Country Golf Kulübü, önceki gün iş ve cemiyet dünyasının golf tutkunlarını bir araya getirdi

Belgrad Ormanı’nın özel dizayn edilmiş yokuşlu çam ağaçlarının arasında kurulmuş, ulusal ve uluslararası alanda pek çok turnuvaya ev sahipliği yapan Demirören Holding bünyesindeki Kemer Country Golf Kulübü, hiç şüphesiz İstanbul’da golf denince akla gelen tek adres... Yemyeşil çim alanları, göletleri ve ustaca şekillenmiş 18 delikli golf sahasıyla kulüp, üyelerin ve profesyonel golfçülerin adeta buluşma noktası oldu. Normalleşme sürecinde fiziksel mesafeye büyük önem gösterilirken, uzun aradan sonra buluşan golf tutkunları, hem hasret giderdi hem de sıcak havada eski formlarına dönmenin gayretini yaşadı.

Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle’den Erhan Kamışlı’ya, Mehmet Ziylan’dan Kemer Country Golf Kaptanı Erdem Kıramer’e, iş insanı Hidayet Tekneci’den Ahmet Güngenci’ye kadar, golf tutkunları sahanın tadını çıkardı. Zaman zaman renkli anların yaşandığı 18 delikli sahada, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek önemli turnuva da neşeli güne anlam kattı.