GOLF TUTKUNLARININ KEYİFLİ HAFTA SONU

Kemer Country Club, hafta sonunda iş ve cemiyet hayatının golf tutkunu isimlerine ev sahipliği yaptı

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club, geçtiğimiz hafta sonunda dünya standartlardaki tesislerinde, açık havada uygulanan koronavirüs önlemleri ve fiziksel mesafe kuralları eşliğinde iş ve cemiyet hayatının golf tutkunlarını bir araya getirdi. Çam ağaçlarının arasında kurulmuş, ulusal ve uluslararası alanda pek çok turnuvaya ev sahipliği yapan Kemer Country Golf Kulübü’nde hijyen kurallarına önem gösterilirken, uzun aradan sonra buluşan tanıdık simalar, hem hasret giderdi hem de iş sohbeti yaptı. 18 delikli golf sahası bulunan kulübe gelenler arasında Erdem Kıramer, Bülent Ciritçi, Erhan Kamışlı, Zuhal Kılıç, Birnur Egeli, Ayşe Berkol ve Alinuri Türker gibi isimler yer aldı.