GOLF TUTKUSU

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları, Kemer Country Golf Kulübü’nde bir araya geldi

İstanbul’un gürültü ve kargaşasından uzak Belgrad Ormanları’nın yanı başında eşsiz doğası ve havasıyla dikkat çeken Demirören Holding bünyesindeki Kemer Country Club; atlı spor kulübü, fitness, yüzme ve basketbol sahalarının yanı sıra golf kulübüyle büyük rağbet görüyor. Kemer Country Golf Kulübü’nün dünya standartlarındaki 18 delikli golf sahası, geçtiğimiz günlerde Erdem Kıramer’den Ayhan Elmas’a, Şinasi Numan’dan Pervin Topbaş’a kadar pek çok dost simaya ev sahipliği yaptı. Son yıllarda ilginin arttığı bu spor dalında, kuşkusuz PGA sertifikalı ve tecrübeli eğitmenlerin rolü çok büyük... Pandemi sürecinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık havada gerçekleşen mini turnuvalarda, keyifli anlar yaşandı.