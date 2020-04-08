GÖNÜL DOSTLARI

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Canan Göztepe ile Aysun Bölükbaşı Mamak’ın başlattığı kampanya, gönül dostlarını kısa sürede bir araya getirdi

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) Yönetim Kurulu Başkanı olmasının yanı sıra İstanbul cemiyet hayatında pek çok sosyal vakfın, derneğin kuruluşuna öncülük yapan Canan Göztepe, koronavirüs salgını günlerinde de dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Arkadaşı Aysun Bölükbaşı Mamak’la sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatan iş insanı, Şişli Belediyesi aracılığıyla sağlık personeline evde vakit geçirdiği sürede yaptığı kek, börek ve poğaça gibi yemekleri gönderdi. Hastane çalışanlarına moral vermek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçiren Göztepe’nin ilk durağı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Kısa sürede büyük ilgi gören etkinliğe, Seycan Tanfer, Zehra Şener Acarsoy, Ezgi Karpuz, Gaye Donay, Nilgün Vidinli, Gül Şen, Sevinç Dalyan ve Birten Bilecik gibi isimlerin de aralarında bulunduğu simalar destek verdi. Haftanın iki günü kolları sıvayan gönül dostları, bunun yanı sıra Şişli’de yardıma muhtaç ailelere de topladıkları eşyaları gönderiyor.