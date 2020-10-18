GÖNÜLDEN DESTEK

Cemiyet hayatından pek çok tanıdık sima, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesinde buluştu

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Monik İpekel’in başkanlığında, Liv Hospital’ın sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katkılarıyla hayata geçen ‘Meme Kanserini Tanıyoruz’ projesinin sergisi, önceki gün Zorlu Center’da yapıldı.

Fotoğraflarıyla meme kanserinde beslenmenin önemine değinen isimler arasında, Revna Demirören, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Metin Hara, Neşe Gönül, Meri İstiroti, Özlem Yılmaz Küçük ve Simay Bülbül de vardı. Özgül Özkan Yavuz, “Pek çok kadın arkadaşımızın bir araya gelerek, el ele vererek gerçekleştirdiği bir proje oldu. Amacımız, sağlıklı ve doğal beslenmeyi vurgulamak” şeklinde konuştu. Ünlü isimlerin 37 fotoğraf karesinin yer aldığı sergiden elde edilen gelir, Giresun’daki sel felaketinde evini kaybeden vatandaşlara bağışlanacak.