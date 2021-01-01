GÖNÜLLÜ ŞEFLER

TOÇEV’in 25’inci yılı için 25 ünlü şef, yemek tarifleri ve anılarından oluşan ‘Kutlamalar’ kitabında buluştu



Ebru Uygun’un başkanlığını yaptığı TOÇEV gönüllüsü Özlem Ardıyok’un, vakfın 25’inci yılı anısına projelendirdiği ve fotoğraflarını çektiği ‘Kutlamalar’ kitabı satışa çıktı.



Vakıf; Arda Türkmen’den Elif Edes Tapan’a, Murat Bozok’tan Müge Ergül’e kadar 25 ünlü şefin yemek tarifleri ve anılarından oluşan eserle kalıcı ve lezzetli bir kutlama gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ardıyok, “TOÇEV’in 25’inci yılı için hayata geçirdikleri bir projeye destek olurken bir yandan ben de bu özel kutlama için farklı ne yapabilirim diye düşünüyordum. ‘Kurumsal hayatı bıraktıktan sonra edindiğim yemek fotoğrafçılığı hobimi bir formata dönüştürebilirim’ dedim. Türkiye’nin sevilen şeflerine ulaştım ve kendi kutlama yemeklerini bu kitap için paylaşmalarını rica ettim. Onlar yemeklerini yaparken, ben de fotoğraflarını çektim. Sonra bu değerli şeflerin tariflerini, anılarını ve fotoğraflarını ‘Kutlamalar’ kitabında toplayıp, gelirini de TOÇEV’e bağışladım” şeklinde konuştu.











