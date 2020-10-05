GÖNÜLLÜLER ORDUSU

İş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok tanıdık sima, göğüs kanserine farkındalık projesi için bir araya geldi

Sivil toplum projelerinde görev alarak insanlara destek vermeyi bir hayat tarzı olarak benimseyen Monik İpekel, pandemi sürecinde de boş durmuyor. Monik Hanım, bu kez yanına arkadaşı Gülnur Kamaşak ve kızı Naz Kamaşak’ı alarak kolları sıvadı. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un

desteklediği, Liv Hastanesi sponsorluğundaki göğüs kanserine farkındalık projesi, yakında fotoğraf sergisi olarak ziyaretçilerle buluşacak.



Ercüment Usluer’in objektifinin karşısına geçen iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok tanıdık sima, Giresun’da yaşanan sel felaketinde zarar gören aileler için poz verdi. Metin Hara, Feryal Gülman, Belma Satır, Simay Bülbül, Meri İstiroti, Mine Tuduk, Tülay Dölen, Gülseren Topuz, Yıldız Özsamaha, Aysima Süzen, Leyla Öztürk ve Ecemsu Serter gibi gönüllülerden oluşan yardımseverler, çekim sonrasında bahçede kutlama yaptı.