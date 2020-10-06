GÜÇ BİRLİĞİ TURNUVASI

Marinbase Yatching Golf Cup 2, iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi

Ulusal ve uluslararası alanda pek çok turnuvaya ev sahipliği yapan Kemer Country Club’ın 18 delikli golf sahası, bu kez yat ve golf tutkunlarını buluşturdu. Türk yatçılığının öncü ve güvenilir markalarının başında yer alan Marinbase Exclusive Yatch Management tarafından ikincisi gerçekleştirilen Marinbase Yatching Golf Cup 2 turnuvası, önceki gün sona erdi. Marinbase sahipleri Bahadır Şen ve Seda Sanlısoy, yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ile 235 golf oyuncusunu ağırladı.

Dünyada uzun zamandır birlikte anılan golf ile yat sahipliğinin ülkemizde de yeni yeni bir araya gelmeye başlaması üzerine düzenlenen turnuvada, ikinci defa verilen ‘Yat Sahipleri Kategorisi’ özel ödülü büyük ilgi gördü. ‘Yacht Owners Cat A’ kategorisi kazananı Can Kaman, ‘Yacht Owners Cat B’ kategorisinin kazananı ise Mutlu Gür oldu.

Üç gün boyunca Junior, Minik ve yetişkin oyuncuların mücadeleleriyle geçen turnuva, pazar günü saat 16.30’da düzenlenen ödül töreniyle son buldu.