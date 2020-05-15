Gün çocukların

Cemiyet hayatından ünlü isimlerin çocukları, koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün izin verilen saatlerde evlerden çıkarak, sıcak havanın keyfini sürdü









0 -14 yaş aralığındaki çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından, haftalar sonra ilk kez dışarı çıktı. Anne-babalarının nezaretinde park ve bahçelere hücum eden miniklerin mutluluğuna diyecek yoktu. İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla evlatlarının bu sevincine ortak oldu. Keleşoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hicabi Keleş ve Özgür Doğa Keleş’in üçüzleri Tolga, Nehir ve Selin sahilde kaykay sefası yaptı. Ezgi Kural da kızı Alin ile yürüyüşe çıkarak, dondurma yedi. Müzisyen Recep Çevirel ve eşi, güzel kızlarını alıp, Çekmeköy kırlarının tadını çıkardı. Doktor Cansen Yeni, kızı Aden’le Beykoz’daki evlerinin etrafında bol bol yürüyüş yapıp sohbet ederken, Şeyla Ovadiya Karadeniz’in oğlu Noah da anneannesi Nita Danon ile pasta yiyerek hasret giderdi.



















