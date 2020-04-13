GURUR KAYNAKLARI

Cemiyet hayatının sevilen isimleri Yasemin-Cefi Kamhi, kızları Melda ve Lara’nın başarılarıyla gurur dolu günler yaşıyor

İki güzel kızı Melda Kamhi Kosif ve Lara Kamhi ile her fırsatta gururlanan Yasemin-Cefi Kamhi çifti, mutlu haberler almaya devam ediyor. Kamhi Ailesi’nin 10 yılı aşkın süredir sinematik sanatlar alanında üretim yapan çağdaş sanatçı ve yönetmen kızı Lara Kamhi, küresel koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde evlerine kapanan izleyenlerine sürpriz yaptı. Genç sanatçı, yurt içinde ve dışında çeşitli festivallerde gösterilen ‘Transparency of Being’ adlı deneysel belgesel filmini, online platformlarda ücretsiz açtı. Memnuniyet yaratan bu yaklaşımın ardından, bir haber de abla Melda Kamhi Kosif’ten geldi; ‘Aynalı Tılsımlar Dükkanı’ kitabı en çok okunanlar arasına girmeyi başardı.