HAFTA İÇİ BULUŞMASI

İş dünyasının tanınmış simaları, Kemer Country Golf Kulübü’nde bir araya gelip, keyifli maçlar yaptı

Yakın zamana kadar golf tutkunlarının hafta sonu buluşma noktası olan Kemer Country Club’ın dünya standartlarındaki 18 delikli sahası, sokağa çıkma yasakları nedeniyle hafta içi bu spora gönül verenleri bir araya getiriyor.



Havanın güzel olmasını fırsat bilen üyeler, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sahadaki yerlerini aldı. Yılbaşına sayılı günler kala gerçekleşen turnuvada, Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer’den Moris Biçaco’ya, Mustafa Sarıoğlu’dan Prof. Dr. Adem Karataş’a kadar pek çok tanıdık isim vardı. Mini gruplar halindeki maçlar, kış ortasında güzel bir buluşmaya vesile oldu.