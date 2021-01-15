HAFTA İÇİ GOLF MOLASI

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, Kemer Country Golf Kulübü’nde buluştu

İstanbul’da her geçen gün sayıları hızla artan golf tutkularının hafta içi buluşma noktaları hiç şüphesiz Demirören Holding bünyesindeki Kemer Country Golf Kulübü oluyor.

Kaptan Erdem Kıramer ve arkadaşlarının gözetiminde, önceki gün iş dünyasının pek çok renkli siması sahadaki yerlerini aldı. Pervin Topbaş’tan Canan Edipoğlu’na, Esen Yağcı’dan Mehmet Ziylan’a kadar dost yüzler, dünya standartlarındaki 18 delikli sahanın tadını çıkardı. Pandemi sürecinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık havada gerçekleşen mini turnuvalar ve ayaküstü sohbetler, güne renk kattı.