HAMSİLİ PİLAV BULUŞMASI

SKAL üyeleri, geleneksel hamsili pilav gününde, yeni yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi

Turizm dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından SKAL üyeleri, gelenekselleşen hamsili pilav gününde bir araya geldi. Üyeler, turizmci Savaş Gürsel’in Elmadağ’daki Konak Oteli’nde yeni yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Ata Eremsoy başkanlığındaki etkinlikte, Gürsel’e teşekkür plaketi sunuldu.

Eremsoy, başkanlık görevinin son organizasyonunda tüm üyelere desteklerinden dolayı teşekkür ederken, konuşması salonda duygusal anlar yaşattı. Eremsoy’un yakın arkadaşı Ayşe Glam da, yeni başkan seçildiğinin müjdesini verdi. Konuşmaların ardından misafirler, hamsili pilavların yer aldığı açık büfelere davet edildi. Gürsel Ailesi, zaman zaman konuklara servis yaptı. Eğlenceli geçen organizasyon, DJ performansıyla sona erdi.