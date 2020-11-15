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‘Haute Couture Kadın Tasarımcı’ ödülünü alan Dilek Hanif, yeni koleksiyonunu özel çay davetinde tanıttı

HANİF’İN ÇİFTE MUTLULUĞU

Fashion TV Moda Ödülleri’nde ‘Haute Couture Kadın Tasarımcı’ ödülünü alan Dilek Hanif, bu kez kapsül koleksiyonunu çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Anadolu’nun farklı yörelerinde üretilen dokumaların modacının stiliyle yorumlandığı ve modern parçalarla kombinlendiği koleksiyon, önceki gün Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde düzenlenen çay davetinde tanıtıldı. Aralarında Yasemin Aloğlu, Linda Kuyumcuyan, Müge Sırmabıyık, Sennur Çiftçi, Ebru Gökçek ve Şeli Elvaşvili gibi isimlerin bulunduğu konuklar, tasarımları inceleyerek, doğal kumaşların dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu. Günün her saatine uygun 20 parçadan oluşan koleksiyon, sadeliği zarafetle birleştirerek, gündüz şıklığını geceye taşıyor.

HANİF’İN ÇİFTE MUTLULUĞU

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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