Hasret dorukta

Cemiyet hayatının renkli isimleri, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir özlem çektikleri torunlarına kavuşmanın hayaliyle yaşıyor.





Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmaması için ülkemizde bir süre önce alınan tedbirler arasında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu kapsamda ‘Kurallara uy, Virüsten kurtul’ sloganıyla alınan önlemler de tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar yasaklara harfiyen uymasına uyuyor fakat bu durumu bir de gelin torun hasretiyle yanıp kavrulan büyükbabalara, büyükannelere ve büyüklerini özleyen torunlarına sorun...









Yıllar yılı kendine özgü farklı bir iletişimin yaşandığı ve hiçbir zaman bozulmayan bu ilişkide hasret, ülke sınırları dahilinde artık had safhaya ulaştı. İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları da yaklaşan güzel günleri iple çekiyor. Torunlarına duydukları büyük özleme rağmen “Her şeyin başı sağlık” diyen ünlü isimler, çektikleri eski fotoğraflarını sosyal medya üzerinden duygusal notlarla paylaşıyor.















