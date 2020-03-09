Hasret sona erdi

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, yıllar sonra sahnelere dönen Fredi Yarcan’ı performansında yalnız bırakmadı

Yıllardır caz tarzında müzik çalışmalarıyla dikkat çeken Fredi Yarcan, sahnelere döndü. Uzun süre İngiltere’de yaşayan sanatçı, İstanbul’a döner dönmez, dostlarının hatrını kıramadı. 10 yıl önce bir mekanda konser veren Yarcan, ‘Fredi’s Solo Project’ isimli konseptiyle Nişantaşı’ndaki Divine Brasserie Jazz Kulüp’te performans sergiledi. Viyana’da aldığı müzik eğitimiyle hem solo hem de grup çalışmalarıyla ses getiren sanatçıyı özel konserinde; Ala-Barış Gülçur, Lebriz Volkan, Kaan Önal, Adom Yarcan, Nilüfer Meierkord, Tolga Murat, Ayla Özaltun, Lisa Halpern, Burtaçin Balkan ve Teksen Demirci yalnız bırakmadı. Boş masa kalmayan mekanda Türkçe ve İngilizce eserler seslendiren Yarcan’a, Altuğ Yücel de perküsyonda eşlik etti.