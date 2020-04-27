HAYAT DEVAM EDİYOR

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Caroline Koç, vefat eden annesinin ardından, kızı Aylin’in doğum gününü kutladı

Dört yıl önce çok sevdiği eşi Mustafa V. Koç’u kaybettikten sonra hayatını, işlerine ve çocuklarına adayan Caroline Koç, geçtiğimiz hafta İsveç’te yaşayan annesi Marianne Graud’un vefatıyla bir kez daha üzüntülü günler geçirdi. Koronavirüs nedeniyle son görev için dahi ülkeye gidemeyen iş insanı, acısını kalbine gömdü. Koç, “En büyük varlıklarım” dediği çocuklarından küçüğü Aylin Koç’un doğum gününü ise önceki gün özel bir mesajla kutladı. İş insanı, sosyal medya üzerinden şu sıralar Amerika’da olan Aylin’in bebeklik ve şimdiki fotoğraflarını paylaşarak, “İyi ki doğdun. Her zaman gülümse ve mutlu ol. Seni her şeyden çok seviyorum” mesajını yazdı ve nazar boncuğuyla kalp emojileri bıraktı. Kendini ‘Dünyanın en şanslı annesi’ ilan eden Koç, yüzlerce tebrik mesajı aldı.