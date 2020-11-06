HAYATIN TÜM RENKLERİ

İstanbul’da önceki gün meydana gelen gökkuşağı ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Cemiyetin sevilen isimleri de bu şahane olayın keyfini sürdü

Ülkemizi etkileyen kaos dolu günlerin ardından, önceki gün İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası kara bulutların çekilmesiyle ortaya çıkan gökyüzü, ruhumuzu ısıttı. İstanbullular, bir anda hayatın tüm renklerinin bir arada olduğu gökkuşağını görmenin mutluluğunu yaşadı. Özellikle Boğaz tarafında oturan tanıdık simalar, uzun zamandır görülmeyen bir güzelliğin tadını doyasıya çıkardı. Yan yana çift gökkuşağıyla oluşan ve görenleri kendine hayran bırakan eşsiz manzara içinde bütünleşen renk cümbüşü, muhteşem görüntüler oluşturdu. Belkis Aksoy’dan Rachel Araz’a, Ceylan Atuk’tan Ayşe Kucuroğlu’na kadar cemiyet hayatının pek çok renkli ismi gökkuşağının fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Bu güzelliklerin sonunda eski bir gelenek gerçekleştirildi ve dilekler tutuldu. Tek ortak söz ise her şeye rağmen tabiatın bize bu güzellikleri sunarak cömertliğini sergilemesi oldu.