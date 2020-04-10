Hayırsever dostlar

Türkiye’nin iki önemli holdinglerinin ikinci nesil temsilcileri Hande Tibuk ve Serhan Süzer, zor günlerden geçen ailelere yardım eli uzattı

Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk ile Ekore Grup CEO’su ve Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Süzer, koronavirüs salgını günlerinde maddi zorluk çeken vatandaşları unutmadı. Süzer’in, birkaç yıl önce Türkiye’de yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşabilmelerini, ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla kurduğu Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), şu günlerde başarıdan başarıya koşuyor.

Dernek başkanı Hande Tibuk ile gecelerini gündüzlerine katarak çalışan Süzer, Coca-Cola Türkiye’yi de arkalarına alarak, Kızılay aracılığıyla ülkemizin yedi bölgesinde 29 şehre ve 150 bin haneye ulaşarak, ailelere gıda ve temizlik malzemesi sağlıyor.