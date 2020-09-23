‘HER ŞEYE RAĞMEN’ AÇILDI

12’nci Teras Sergisi ‘Her Şeye Rağmen’, bugün itibarıyla sanatseverleri ağırlamaya başlıyor

Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olan ve koleksiyoner Sevda-Can Elgiz tarafından kurulan Maslak’taki Elgiz Müzesi, 12’nci Teras Sergisi’ne ev sahipliği yaparak bugün açıldı. Genç heykel sanatçılarını desteklemek ve heykel sanatına yeni bir sergileme alanı kazandırmak amacıyla günümüze kadar kesintisiz devam Teras Sergisi’nin teması, ‘Her Şeye Rağmen’...Dünyada şiddetin sıradanlaştırıldığı bir zamanda, mekanın ve belleğin hasarlar aldığı bu cinnet haline alternatif olarak barışa, umuda ve yaşama sevincine çağrı yapan yapıtlar, sanat dünyasında da büyük memnuniyet yarattı. Yurdumuzun önde gelen sanatçılarından Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ve Can Elgiz’in değerlendirmesinden geçen 39 eser,

Elgiz Müze’nin terasında görülebilir. Müzenin 20’nci yılının da kutlandığı bu zamanlarda, kısıtlamalar dolayısıyla etkinlik yapılmayacak. Sergiye gelecek konuklar, sanatçılar tarafından gezdirilip, bilgilendirilecek.