HER YERDE VAR OLMANIN HAKLI GURURU

Küresel ölçekteki başarılarıyla tanınan iş insanı Fikri Doruk Yorgancıoğlu, salgın günlerinde ürettiği entübasyon kabinleriyle takdir topladı

Genç yaşta, İzmir’de temellerini attığı Dorya Home markasıyla küresel bir şirket kuran Fikri Doruk Yorgancıoğlu’nun bu günlerde mutluluğuna diyecek yok. Dördü ABD, üçü Türkiye’de olmak üzere birçok ülkedeki Dorya Şirketler Grubu’nun sahibi olan iş insanı, 2013’te Donald Trump ile ortak olmuştu. Devlet başkanlarının, iş dünyasının önde gelen ailelerinin ev ve ofislerine imza atan Yorgancıoğlu, koronavirüs günlerinde de entübasyon kabini üretti. Proje, Dorya tasarımcıları ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Demet Aydın’la ekibinin yoğun çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Entübasyon sırasında yayılan virüsten sağlık çalışanları korumak amacını taşıyan kabinlerden ilk aşamada 142 adet üretildi. Birçok şehirdeki il sağlık müdürlüklerine dağıtılan cihaz, Aselsan kanalıyla da yurdumuzun hastanelerine ve üniversitelerine gönderildi.