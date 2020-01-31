Kemer Country Club 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları, bu hafta sonu ilk ayak müsabakasıyla başlıyor

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club, binicilik dünyasının heyecanla beklediği ve kıyasıya mücadelelere sahne olan 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları’na ev sahipliği yapacak. Organizasyon, bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ilk ayak müsabakasıyla başlıyor. İki ayak ve bir finalden oluşan yarışmada, 1-2 Şubat’ta birinci ayak, 22-23 Şubat’ta ikinci ayak ve 28-29 Mart’ta final müsabakaları yapılacak.

Birbirinden farklı kategorilerde her gün altı yarışmanın gerçekleşeceği Kış Ligi’nde, 1.35 cm. ve 1.40 cm. Gold Ligi’nin sponsorluğunu Carpe Diem Equestrian Team üstleniyor. Binicilik dünyasının önemli organizasyonları arasında yer alan 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları, bu sporun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla, gelecek vaat eden yeteneklerin keşfine de olanak sağlıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olacak turnuvalara, en iyi at ve binicilerinin yanı sıra camianın önde gelen tanınmış isimleri de katılacak.