HEYECAN DORUKTA

Kemer Country Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşen 15 TemmuzKupası yarışmaları,heyecanlı anlara sahne oldu

Türkiye Binicilik Federas-yonu’nun resmi yarışmaları ve 15 Temmuz Kupası etkinlikleri içerisinde yer alan At Terbiyesi (Dressage-Dresaj) yarışmaları, önceki gün Kemer Country Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşti. Demirören Holding bünyesinde yer alan tesislerde, genç, yıldız ve yeni binicilerin buluştuğu organizasyon heyecanlı anlara sahne oldu. Üç kategoride yapılan yarışmada Mert Kırık, Utkan Çelik, İman Lekiç, Emir Yücel ve İpek Ertürk başarılı bir performans sergiledi.

Organizasyonun temel amacı olan üç yürüyüş kararının en parlak hale getirilmesinde yarışmacılar oldukça başarılıydı. Ayrıca atın sakin, elastiki, yumuşak ve esnek aynı zamanda güvenli, dikkatli ve istekli olmasını sağlayarak, binicisiyle mükemmel bir uyum yakaladıkları günde, gençler kupa töreni sonrası mutluluklarını aileleriyle paylaştı.