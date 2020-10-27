HEYECAN DORUKTA

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenecek anlamlı turnuva öncesinde hazırlık maçı yaptı

Spor ve doğayla iç içe olmaktan büyük keyif alanların vazgeçilmez adresi Kemer Country Club’ın uluslararası standartlardaki 18 delikli görkemli golf sahası, bu hafta yine çok özel bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük bayram olarak nitelendirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 97’nci yıl etkinlikleri içerisinde Kemer Country Golf Club’da anlamlı bir turnuva gerçekleşecek. Bu özel günün öncesinde havanın güzel olmasını fırsat bilen 7’den 70’e herkes, hazırlığa başladı. Abdullah Oğuz, Adil-Beyhan Benardete, Moris Biçaco da dostlarıyla kendi aralarında hazırlık maçı yaptı. Bugün küçüklerin, çarşamba gençlerin, perşembe günü ise yetişkinlerin maçlarıyla sonuçlanacak turnuvaya, geniş katılım olması bekleniyor.

Tuvale yansıyan İstanbul

Sanat ve akademik çalışmalarını Türkiye’de sürdüren Azerbaycan Ressamlar Derneği Üyesi Dr. Refik Aziz’in heyecanla beklenen ‘Sergi İstanbul’ temalı çalışmaları, önceki gün sanatseverlerle buluştu. Nevmekan Üsküdar’daki sergide, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açılışı sanatçı dostlarıyla gerçekleştirdi.

‘Paramparça’ya destek çağrısı

Nurdan Tekeoğlu’nun senaryosunu yazıp, yapımcılığını üstlendiği ‘Paramparça’ isimli filme, kitlesel fonlama sitesi FONGOGO üzerinden destek kampanyası açıldı. Orhan Tekeoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yıl dönümü için yapılan proje, paramparça olmuş bir ailenin hikayesini anlatıyor.

‘Hayat çocuklarla güzel’

“Yardımseverlik konusunda özellikle çocuklar olunca akan sular durur” diyen Canan Göztepe, başkanlığını yaptığı ERDODER için piknik düzenledi. Şu sıralar İstanbul’un en popüler dinlenme yeri olan Kemerburgaz Kent Ormanı’nda yer alan mekanında, aralarında Şebnem Akman, Abu Balta, Banu Gökyar ve Nazan Cihan’ın da bulunduğu pek çok tanıdık simayı ağırlayan Göztepe, “Hayat çocuklarla güzel” dedi. İlerleyen saatlerde kesilen pasta, neşeli pikniğe ayrı bir hava kattı.

Heyecanını duyurdu

İş insanı Senem Selimi’nin kurduğu PatiTracker, dijital, kolay ve etkili kimlik sistemi sunan ‘Akıllı Pet Künye’yi dostlara duyurmanın mutluluğunu yaşıyor. PatiTracker.com, evcil hayvan künyelerinde QR kod ve NFC sistemini aynı anda kullanan, ekstra bir uygulama gerektirmeyen ve abonelik ücreti olmayan, ömür boyu kullanabileceğiniz veritabanı sağlayacak bir platform hizmete sunuyor.

İş sonrası alışveriş

Baran-Elif İnci Aras çifti, Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Elif Hanım, “Eşimin gün boyu toplantıları vardı. Hem alışveriş yapmak hem de akşam yemeği için geldik” dedi.

‘Bugünü kızıma ayırdım’

Dilek Birgen, kızı Maya ve sevgilisi Doğuş Aydın’la birlikte görüntülendi. İş insanı, “Bugünü kızıma ayırdım” şeklinde konuştu.