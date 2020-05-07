HIDIRELLEZ COŞKUSU

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, salgın sebebiyle bu sene Hıdırellez coşkusunu evlerinde yaşadı

Eski bir Hıdırellez duasıdır “Evime, mutfağıma İlyas Peygamberin duası, tıkanmış, yavaşlamış durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin. Bedenime. Sağlığıma buluşmalarının gücü aksın, hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin”... Her sene 5-6 Mayıs’ta baharın ve bereketin müjdesi olarak kutlanır. İstanbul’da Ahırkapı sokaklarında yakılan ateşi, Romen dansçıların gösterisi ve dilek ağaçlarının süslenmesi gibi neşe içinde kutlanan bu gelenek, bu sene koronavirüsten nasibini aldı. Pek çok aile sokağa çıkmadığı için bahçesi olanlar bahçede, olmayanlar da evde bir demet gülle dileklerini diledi. Dilara Koçak, bahçesinde gül ağacının altında sevimli dostlarıyla Hıdırellez duasını etti. Nihal-Faruk Yöneyman da bahçelerindeki gül ağacının dibine dileklerini yazdı. Zeynep Toker, isteklerini toprağa gömdü. Seycan Tanfer, içten dualar ederken, Fulya Gündoğdu ise çiçeklerle dilek diledi. İnci Aksoy, bir demet gülün dalına not iliştirdi. Pelin Çift de bahçesinde Hıdırellez duasını yapanlar arasındaydı.