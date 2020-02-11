HOCALARIN HOCASINA VEFA

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ailesi ve öğrencileriyle, okulun kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz’u ziyaret etti

Cumhuriyetin ilanından beş ay sonra dünyaya gelen, yaşamı boyunca öğretim üyeliği, akademik reisliği, milletvekilliği, bakan, rektör, RTÜK başkanı ve daima hoca olarak, hayatını eğitime adayan Anadolu Üniversitesi Kurucu Hocası Prof. Dr. Orhan Oğuz, hayatının sürprizini yaşadı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, eşi Seda Hanım ve öğrencileriyle, İstanbul’da ‘Hocaların Hocası’nı, evinde ziyaret etti.

Üniversitenin akademik heyeti ve öğrenciler, Göztepe’deki ziyarete, “Kıraç topraklarda yetiştirdiğiniz nesiller seni unutmadı” ve “Hocam sizi unutmadık, minnettarız” pankartlarıyla geldi. Oğuz, karşısında ziyaretçilerini görünce, duygusal anlar yaşadı. Hocaya, rektör Çomaklı ve eşi, günün anısına bir plaket takdim etti. Oğuz ve kendisi gibi akademisyen kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, misafirlerini kapıya kadar yolcu etti.