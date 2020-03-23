HUZUR EVDE

‘Evde Kal Türkiye’ akımına harfiyen uyan cemiyet hayatının önde gelen isimleri, sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlarda bulunarak, bu konuda hassasiyetlerini dile getirmeye devam ediyor

Yasemin Özilhan

İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan, ailesiyle kalabalık ortamlardan uzaklaşmak amacıyla Aydın’da inzivaya çekildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan iş insanı, dinlendiği kareleri sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Nuri Develi

Sahibi olduğu 108 yıllık Develi restoranları dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, geçici olarak hizmete ara veren Nuri Develi, karantina günlerini evinde eşi ve kızıyla dinlenerek geçiriyor.

Eren Yorulmazer

Yurt içinde ve dışında sayısız mimari projeye imza atan mimar Eren Yorulmazer, İstanbul’a 130 metre yükseklikten bakan Ritz Carlton Residance’nin en üst katında bulunan evinde, karantina günlerini dinlenerek geçiriyor.

Hare Dinçer

Hare Dinçer, 14 gün kuralına uyup, evinin tadını çıkarıyor. Son yıllarda integratif beslenme sağlık koçluğu alanında ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarıyla adından sıkça bahsettiren iş insanı, bu sırada mesleki alanda çalışma yapma fırsatı buluyor.

Gülay Kamaz

Mos Kuaför’ün vefat eden ortaklarından Sedat Kamaz’ın eşi Gülay Kamaz, her fırsatta cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Kamaz, şu sıralar Snowy isimli köpeğiyle karantina günlerini evinde geçiriyor.