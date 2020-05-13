İKİZLERİN ANLAMLI KAMPANYASI

Kuran Ailesi’nin küçük üyeleri Talya ve Kayra Kuran, Anneler Günü’ne denk gelen doğum günlerinde anlamlı bir kampanyaya imza attı

Uzun yıllar tekstil sektöründe üst düzey görev aldıktan sonra Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish Türkiye’nin CEO’su olan Füsun Kuran’la, yurdumuzun önde gelen mimarlarından Sinan Kuran’ın ikiz kızları Talya ve Kayra da başarılarıyla, anne ve babaları kadar söz ettiriyor. İki kardeş, hafta sonunda Anneler Günü’ne denk gelen doğum günlerinde, sosyal medya hesapları bulunmadığı için aile büyüklerinin profilleri üzerinden

arkadaşlarına seslendi. Hediye istemediklerini söyleyen kardeşler, kendi bağış kampanyalarını yapmaya kadar verdi. Kuruluş amacı hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştirmek olan Bir Dilek Tut Derneği için yapılan çağrı, bir hayli ilgi gördü. Kuran Ailesi’nin çifte mutluluk yaşandığı günde, hem Füsun Hanım’ın Anneler Günü hem de ikizlerin anlamlı kampanya başlattıkları doğum günü kutlandı.