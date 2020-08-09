İŞ DÜNYASI BODRUM’DA BULUŞTU

Ukrayna’nın önde gelen iş insanlarından Oleksandr Yaroslavsky, kızının doğum gününü Bodrum’daki özel bir davetle kutladı

Ukrayna’nın ve dünyanın en zengin iş insanlarından Oleksandr Yaroslavsky, altı yaşına giren kızı Victoria’nın doğum gününü Caresse Bodrum sahilinde yer alan Buddha-Bar Beach’te özel bir etkinlikle kutladı. Geceye, ülkesinden gelen dostlarının yanı sıra İhsan Küçükünsal, Levent Kızıl, Ayşe-Sinan Engin, Burcu Esmersoy, Abdullah-Selin Burnaz ve Melisa-Mehmet Mutlu’nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı. NIS Yatçılık ve Buddha-Bar Beach Bodrum’un birlikte organize ettiği partide, UEFA Organizasyon CEO’su Martin Kallen ve eşi de vardı. Konuklar, Ukrayna’nın ünlü grubu Acro Project’in şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Bodrum aşığı olan Yaroslavsky’nin, bölgenin kalkınmasına fayda sağlayacak projeler için görüşmeler yaptığı öğrenildi.