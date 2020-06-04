İŞ DÜNYASI KENETLENDİ

İş dünyasının önde gelen isimleri, tüm sanatseverlere ‘çağdaş sanata destek’ çağrısında bulundu

Her yıl eylül ayında gerçekleşen uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, pandemi döneminin olumsuz etkilerinden nasibini aldı. Sanatın ve sanatçıların daha fazla etkilenmemesi için harekete geçen iş dünyasının önde gelen isimleri, adeta kenetlendi. Suzan Sabancı Dinçer, Erol Tabanca, Mustafa Taviloğlu, Murat Özyeğin, Ahu Büyükkuş Serter, Leyla Alaton, Sarp Evliyagil ve Mercan Dede gibi koleksiyonerler, önceki gün itibarıyla bir kampanya başlatıp, video hazırladı ve sosyal medyayla servis ettiler.



#çağdaşsanatadestek hashtag’i altında buluşan iş dünyası, “Herkesi bu girişime davet ediyoruz. Sanat iyileştirir, birleştirir ve güzelleştirir” mesajı verdiler. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise, fuarın aralıkta gerçekleşeceğinin ve yedi güne yayılacağının müjdesini verdi.