İŞ DÜNYASINI BULUŞTURAN TANITIM

Halil Kaya Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ‘Türk Sanayiinin Birleştiren Gücü’ kitabının tanıtımı, iş dünyasını bir araya getirdi

Gedik Holding ve İstanbul Gedik Üniversitesi kurucusu Halil Kaya Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan, Nurten Yalçın Erus’un kaleme aldığı ‘Türk Sanayiinin Birleştiren Gücü’ biyografi kitabının tanıtımı, renkli bir davetle yapıldı.

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Gedik Üniversitesi mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik’in ev sahipliğindeki organizasyona, Tahsin Öztiryaki, Tuba Yazıcı, Zeki Sarıbekir, Çetin Tecdelioğlu, Gülden-Yılmaz Yılmaz ve Murat Kolbaşı gibi iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Açık havada sınırlı davetli grubuyla yapılan etkinlikte, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği görüldü. ‘Türk Sanayiinin Birleştiren Gücü’, Gedik’in sanayiciliğine, liderliğine, girişimciliğine, eğitim aşkına, paylaşımcılığına ve iyilikseverliğine dair başarı sırlarını paylaşıyor.

‘Yenilikçi ressamları keşfedin’

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın kisişel ilgisi ve profesyonel yaklaşımıyla oluşan Arkas Koleksiyonu, bu kez Urla Arkas Müze’de sanatseverlerle buluşuyor. Müzenin başkanı Müjde Unustası, İtalya’da özel bir mermer atölyesinde yaptırılan Roma imparotorlarının büstlerinin yer aldığı çalışmaların büyük rağbet gördüğünü söyledi. Sanayi devrimi sonrası yaşanan hızlı kentleşme ve sosyo-ekonomik dönüşümlerin sanat dünyasını da etkisi altında aldığı dönem sanatçılarının eserlerini görmek isteyenler, müzeyi ziyaret edebilir.

Hamburg’da ofis açıyor

Uzun yıllar Türkiye’de menajerlik yapan Hasan Şimşek, ekim ayında Hamburg’da ofis açacak. Son dönemde sık sık yabancı artistlerle çalışmalara imza atan Şimşek, Türk sanatçıların da yurt dışında büyük organizasyonlarda yer almasını sağlamak istiyor.

Ödüllü başarı

Londra Uluslararası Zeytinyağı Yarışması (LIOOC) ve NYIOOC New York Zeytinyağı Yarışması gibi birçok organizasyonda ‘Altın Madalya’ sahibi olan

Sidyma, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor. Sidyma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sergül Yücekök, “Hedefimiz, ürettiğimiz

bu çok özel ve yüksek polifenollü zeytinyağı ile ekstrelerini sağlık-kozmetik alanında dünyaya açıp, insanlara hem daha sağlıklı hem de daha güzel bir yaşam sunabilmek” şeklinde konuştu.