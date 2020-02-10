'İstanbul İstanbul' görücüye çıktı

Tuğçe Eyilik’in mobilya tasarım markası BonObjet’nin ‘İstanbul İstanbul’ koleksiyonu, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Tuğçe Eyilik’in mobilya tasarım markası BonObjet’nin 2020 Özel Kış Koleksiyonu ‘İstanbul İstanbul’un tanıtımı, Quasar İstanbul’da seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. İş insanı çalışmalarında, şehrin farklı yaşam kültürü, stili, güçlü ve etkili tarihinden ilham aldığını söyledi. Eyilik, “Koleksiyonumuzda, XIV. Louis dönemi ruhu ve klasikliğini, günümüz modern çizgileriyle harmanladığımız fonksiyonel tasarımlarımlar yer alıyor. İstanbul, her mevsim aşık, tutkun ruhlara hitap ediyor” diye konuştu.Tuğçe Eyilik’in mobilya tasarım markası BonObjet’nin 2020 Özel Kış Koleksiyonu ‘İstanbul İstanbul’un tanıtımı, Quasar İstanbul’da seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. İş insanı çalışmalarında, şehrin farklı yaşam kültürü, stili, güçlü ve etkili tarihinden ilham aldığını söyledi. Eyilik, “Koleksiyonumuzda, XIV. Louis dönemi ruhu ve klasikliğini, günümüz modern çizgileriyle harmanladığımız fonksiyonel tasarımlarımlar yer alıyor. İstanbul, her mevsim aşık, tutkun ruhlara hitap ediyor” diye konuştu.Davette, ağaçları kesmeden veya plastik yapay çam ağacından uzak tasarlanan ‘Invisible Tree’ isimli, yeni yıl figürlerinden oluşan ağaç, konukların beğenisini kazandı. Etkinliğe; Jülide-Mehmet Ali Berkman, Sarp Evliyagil, Emina Jahovic, Begüm Gazioğlu Ballı, Binnur Gazioğlu, Tuğçe Peksayar, Canan İmer, Müge Sırmabıyık ile Gilman Karadeniz gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından tanıdık simalar katıldı.