İyilik meleğinin gurur günü

‘İyilik Meleği’ Berrin Yoleri, ‘Genç Yetenekler’ projesiyle desteklenen Ezgi Sarıkoğlu ve Doğa Altınok’u yurt dışında ziyaret etti

Koruncuk Vakfı, Çocuk Hakları Platformu, Kutup Yıldızı ile Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği gibi birçok dernek ve vakfın çalışmalarında gönüllü olarak yer alan Berrin Yoleri, gençlere umut olmaya devam ediyor. Son olarak Çağdaş Eğitim Vakfı’na (ÇEV) bağlı ÇEV Sanat’ın hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesini yürüten iş insanı, başarılı öğrencileri dünyaya tanıtıyor. Dostları tarafından ‘İyilik Meleği’ olarak adlandırılan Yoleri, projenin desteklediği Ezgi Sarıkçıoğlu ve Doğa Altınok’u, ziyaret etti.

İş insanı ilk olarak Londra’ya giderek, eğitimine devam eden keman sanatçısı Sarıkçıoğlu’yla buluştu. Londra’da birkaç gün geçiren Yoleri, daha sonra Belçika’ya uçtu. 13. Uluslararası Grumiaux Keman Yarışması’nda birinci olan Doğa Altınok’u tebrik eden iş insanı, yolculuklarda koronavirüs tedbirlerini almayı da ihmal etmedi.