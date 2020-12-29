İYİLİK SOFRASI

İş, cemiyet ve moda dünyasının tanınmış isimleri, Simay Bülbül’ün iyilik sofrası projesi için bir araya geldi

“Yardımseverlik söz konusu olunca akan sular durur” diyen cemiyet hayatının önde gelen isimleri, Conrad Otel’in kral dairesinin terasında buluştu.

Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Simay Bülbül’ün arkadaşı Özlem Güsar’ın katkılarıyla gerçekleştirdiği iyilik sofrasında, aralarında Ayten Alpun, Aytül Fıratoğlu, Gülşah Gürkan, Hakan Öztürk, Metin Gürsoy, Pınar Tezcan, Seril Keçoğlu ve Sevil Dolmacı’nın da bulunduğu pek çok dost sima vardı. Jumbo ve Conrad Otel desteğiyle düzenlenen günde, hoş bir fotoğraf çekimi gerçekleşti. İyilik için kurulan sofra ile, tüm katılımcılar adına yapılan bağışla ihtiyacı olan her çocuğa yardım edilmesi hedefleniyor.



Koruyucu anne olmasının yanı sıra çalışmalarıyla da minikler için hep daha fazlasını yapmayı amaçlayan modacı, yılın son günlerinde büyük mutluluk yaşadı.